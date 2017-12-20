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21 декабря 2017
20 декабря 2017
23:59  20 декабря 2017 0

В Кемеровской области обрушилась шахта. Рабочие оказались под завалами. ФОТО

В управлении МЧС развернут оперативный штаб, работы будут вестись круглосуточноФото: ГУ МЧС по Кемеровской области

В шахте «Есаульская» Кемеровской области произошло обрушение породы. ЧП, как отмечается, произошло в вентиляционном штреке; в тот момент под землей находились 100 человек.

По данным регионального управления МЧС, 97 шахтерам удалось выбраться на поверхность самостоятельно, из них никто не пострадал. Трое рабочих остались под завалами, толщина которых составляет порядка десяти метров. «С шахтерами установлена связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает, кислорода достаточно», — отметили в ведомстве.

Сейчас на месте проходит спасательная операция, в которой участвуют больше 60 человек. Работы будут вестись круглосуточно, добавили в МЧС.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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