Звезда российской эстрады Филипп Киркоров на своей странице в Instagram выложил подборку безвкусных новогодних елок, установленных в разных городах Европы. В подписи к своему посту артист обвинил европейцев в небрежном отношении к «главной героине Нового года».
«Вот вам наглядный пример того, что бывает, когда люди не до конца продумывают образ. Образ всего, новогодней ели в том числе. Ну стыдно, стыдно, господа, так относиться к главной героине новогоднего шоу», — отметил певец.
Певец также отметил, что нападки со стороны недоброжелателей, обвиняющих его в любви к слишком ярким нарядам, беспочвенны. «Меня часто попрекают в том, что я слишком ярко одеваюсь. Ну, во-первых, нет, а во-вторых, вот вам наглядный пример того, что бывает, когда люди не до конца продумывают образ», — ответил Киркоров
Ранее Киркоров порадовал интернет-пользователей своей фотографией из Нью-Йорка. Во время прогулки на Таймс-Сквер певец был одет в толстовку «Антихайп» — творческого объединения рэпера Славы КПСС ака Гнойного. Незадолго до этого Киркоров и Гнойный вместе выступили членами жюри вокального конкурса «Успех».