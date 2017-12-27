Путин подал в ЦИК документы для участия в выборах-2018. ВИДЕО

16:06 27 декабря 2017 4

Путин объявил о своем участии в выборах 6 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы государства-2018. По данным СМИ, российский лидер уже показал членам ЦИК свой паспорт и предоставил синюю папку с бумагами.

Как напоминает RT, 26 декабря инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение президента России Владимира Путина на выборах главы государства-2018. Собрание активистов проходило в историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ. За поддержку Путина участники проголосовали единогласно, причем стоя.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Путин объявил о своем участии в политической гонке 6 декабря.