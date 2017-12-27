12:50 27 декабря 2017 4

Всего в собрании инициативной группы приняли участие 668 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты России, которое прошло 26 декабря в 57-м павильоне ВДНХ, собрало делегатов из каждого региона страны. Списки приглашенных нигде не раскрывались. Принцип, по которому отбирали участников инициативной группы, также не разглашается. «URA.RU» выяснило, кто из уральцев принял участие в выдвижении Путина и как это может отразиться на их дальнейшей карьере.

В состав инициативной группы сторонников Путина вошли представители всех регионов большого Урала. Самые большие делегации были представлены Свердловской и Тюменской областями — по семь человек.

От Екатеринбурга в собрании участвовали руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева, депутат Госдумы Андрей Ветлужских, два свердловских депутата, Валентин Лаппо и Михаил Ершов, председатель совета региональной общественной организации ветеранов Юрий Судаков, герой России Сергей Воронин (во время второй чеченской войны ему удалось без потерь вывести из-под обстрела боевиков свою разведгруппу) и директор хоккейного клуба «Уральский трубник» Эрим Хафизов. Многих удивило появление в списке последнего делегата. Но, как пояснили источники «URA.RU», Владимир Путин в свое время давал поручение развивать хоккей с мячом (русский хоккей).

Свердловские делегаты. Андрей Ветлужских остался за кадром Фото: личная страница Жанны Рябцевой в Facebook

От Тюмени в павильон на ВДНХ приехали сопредседатель местной «Деловой России» Александр Кильтау, член Совета Федерации от исполнительной власти Тюменской области Степан Киричук, президент региональной ассоциации детских развивающих центров Марина Бакулина, депутат Госдумы Эрнест Валеев, депутат областной думы Сергей Медведев, сопредседатель регионального штаба ОНФ Ольга Ройтблат и бронзовая олимпийская чемпионка по дзюдо Наталья Кузютина.

Пермь на съезде сторонников представили четверо: депутат Госдумы Дмитрий Сазонов, президент общественной организации «Счастье жить» Анастасия Гилева, генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, глава регионального исполкома ОНФ Елена Шлыкова.

От Кургана пригласили трех человек: директора центра Илизарова Александра Губина, руководителя регионального отделения «Единой России» Евгения Кафеева и генерального директора завода «Курганстальмост» Дмитрия Парышева.

Делегацию ЯНАО представляли трое: депутат местного Заксобрания Елена Зленко, председатель НКО «Община коренных малочисленных народов Севера» Максим Лаптандер и главный врач Новоуренгойской ЦГБ, депутат гордумы Ирина Груздева. Столько же — Челябинскую область: депутат Госдумы Владимир Бурматов, руководитель «Опоры России» Алекснадр Калинин и первый вице-спикер Заксобрания Юрий Карликанов.

Из ХМАО приехали двое: сопредседатель ОНФ Лариса Белоцерковцева и ветеран-нефтяник Федор Метрусенко. Образ последнего — легендарный для Югры. С него скопирован Памятник покорителям Самотлора, установленный в Нижневартовске, более известный в народе как «Алеша».

Как рассказал «URA.RU» один из свердловских делегатов, больше всего на собрании было общественников. «Лично меня приглашали по линии ОНФ. Политиков на площадке тоже хватало, но их было не так много. Было много спортсменов — особенно дзюдоистов, самбистов и хоккеистов. Встречались и участники сирийской кампании», — пояснил собеседник.

Депутат свердловского Заксобрания Валентин Лаппо рассказал, что его и Ершова отправили по квоте Заксобрания.

По словам уральских делегатов, билеты в Москву они приобретали за свой счет. «Изначально было условие, что на работе необходимо взять отгул, аренду зала оплачивала инициативная группа», — рассказал один из участников собрания.

Эту же информацию нашему агентству подтвердили в оргкомитете. «Изначально предполагалось, что зал не будет оплачиваться из средств бюджета или копилок политических партий и общественных организаций. За него заплатили из собственного кармана», — сообщил источник.

Делегаты признаются, что на собрании не обсуждалась их перспектива стать в дальнейшем доверенными лицами президента. «Но все мы согласны поработать доверенными лицами Путина после регистрации Путина ЦИК», — говорит депутат Госдумы Андрей Ветлужских.