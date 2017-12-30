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30 декабря 2017
14:34  30 декабря 2017 0

В России рухнула цена на популярный смартфон Samsung

Цена гаджета упала на 12,5 тысячи рублейФото: Flickr

Смартфон Galaxy A7 от Samsung в новогодние праздники можно будет приобрести за 20,4 тысячи рублей. Гаджет 2017 года выпуска от южнокорейской компании резко потерял в цене.

На страте продаж его можно было приобрести за 33 тысячи рублей, передает «Ньюинформ». К 2018 году его цена упала на 12,5 тысячи рублей. Гаджет имеет дисплей размером 5,7 дюйма с разрешением 1920:1080 пикселей. Он оснащен тремя гигабайтами оперативной памяти и камерой на 16 мегапикселей.

Ранее агентство Nation News писало о том, что на российском рынке стремительно надают цены на смартфоны от Samsung. Так, стоимость модели Galaxy S8+ снизилась на 33%.

Кроме того, издательство «Просвещение» и компания Samsung разработали обучающий планшет для школьников. Устройство обеспечит доступ исключительно к образовательным материалам, включая учебники и аудиоуроки, а выйти в интернет можно будет только с функцией родительского контроля, напоминает RT.

Юрий Викторов
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