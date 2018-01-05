16:26 05 января 2018 3

Минобороны опровергло потери в авиатехнике, но признало гибель двух человек Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Авиабаза Хмеймим в Сирии, которую используют ВКС России, была обстреляна из автоматических минометов 2Б9 «Василёк». 82-миллиметровые боеприпасы, выпущенные из этого оружия, не могли быть перехвачены имеющимися у армии средствами.

Небольшой вес миномета, чуть более 630 кг, и небольшая отдача при выстреле позволяет разместить его в кузове обычного грузовика, автофургоне или на джипе-пикапе, пишут argumenti.ru. Заряженные кассеты и высокая скорострельность позволяют в течение минуты отправить в сторону цели до 120 мин, каждая из которых дает до 600 осколков. При этом, в отличие от ракет и реактивных снарядов, эти боеприпасы практически невозможно уничтожить в полете имеющимися средствами ПВО и зенитной артиллерии, как это было сделано при предыдущей атаке террористов на аэродром.

Как уже сообщало «URA.RU», об обстреле авиабазы Хмеймим, в ходе которого было ранено до 10 военнослужащих и выведено из строя семь самолетов и вертолетов, написал со ссылкой на собственные источники «Коммерсант». Источники РБК, в свою очередь, сообщили о повреждении одного вертолета и и бомбардировщика Су-24. «Обстрел велся из РСЗО [реактивных систем залпового огня] со стороны зоны деэскалации, минометы работали из зоны под охраной сирийцев. Двое погибших — это вертолетчики», — уточнил источник РБК в МО. По его словам, дежурство вокруг базы было организовано, «как положено». «Реактивные снаряды посбивали, а вот минометные выстрелы практически невозможно предотвратить. [Последствием атаки станет] полная зачистка и расширение [охраняемой] зоны [вокруг базы]. Когда стреляют в спину, не всегда к этому готов», — отметил собеседник.