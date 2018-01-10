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10 января 2018
09 января 2018
02:15  10 января 2018 0

Друзья футболиста Тарасова посмеялись над его бывшей женой

Тарасов и Костенко начали открыто встречаться сразу же после развода футболиста с Ольгой БузовойФото: kostenko.94 / Instagram

В поздравлениях Дмитрию Тарасову и его новой жене, модели Анастасии Костенко, друзья футболиста ухитрились скрыть намеки на его первую супругу, Ольгу Бузову. По мнению подписчиков, комментарий, оставленный другом и коллегой Тарасова, Алексеем Миранчуком под свадебным фото — не что иное, как «шпилька» в адрес ведущей «Дома-2».

«Congrats sis. We happy», — написал Миранчук под фото, опубликованным в Instagram Анастасии Костенко. В послании футболиста многие увидели намек на «Дом-2» и его ведущую, пишет портал «Дни.ру».

«Миранчук пишет „мы — счастливы“. Это ж девиз „Дома -2“. Он что так тонко Олю тролит что ли?», «Бедная Буз, ей и без насмешек сейчас грустно», — так отреагировали на комментарий футболиста другие подписчики.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко официально вступили в брак 9 января. Ранее в ряде СМИ указывалось на то, что 22-летняя модель и ее муж ждут ребенка.

Как ранее писало «URA.RU», Бузова и Тарасов развелись в декабре 2016 года после четырех лет брака. После развода экс-супруги заблокировали друг друга в соцсетях, а Тарасов даже удалил совместные с Бузовой фотографии.

Виктор Жуков
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