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10 января 2018
Главные новости Москвы
12:59  10 января 2018 3

Артисты назвали причину смерти Михаила Державина

В последнее время народный артист тяжело болелФото: Wikimedia Commons

СМИ со ссылкой на представителей театральной среды назвали причину смерти знаменитого актера Михаила Державина. 81-летний артист скончался сегодня, 10 января.

«После продолжительной тяжелой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин», — цитирует «Газета.ру» представителя Театра эстрады, в котором служил актер.

Как пишет «Национальная служба новостей», возможно, всеми любимого артиста похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, однако пока эта информация не подтверждена.

Как ранее сообщало «URA.RU», Михаил Михайлович Державин скончался на 82-м году жизни. Зрителям он запомнился по ролям в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Бабник», а также по юмористическому дуэту со своим коллегой и другом Александром Ширвиндтом. Он также долго время вел популярную в СССР телепрограмму «Кабачок «13 стульев».

Сергей Снегирев
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