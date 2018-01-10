СМИ со ссылкой на представителей театральной среды назвали причину смерти знаменитого актера Михаила Державина. 81-летний артист скончался сегодня, 10 января.
«После продолжительной тяжелой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин», — цитирует «Газета.ру» представителя Театра эстрады, в котором служил актер.
Как пишет «Национальная служба новостей», возможно, всеми любимого артиста похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, однако пока эта информация не подтверждена.
Как ранее сообщало «URA.RU», Михаил Михайлович Державин скончался на 82-м году жизни. Зрителям он запомнился по ролям в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Бабник», а также по юмористическому дуэту со своим коллегой и другом Александром Ширвиндтом. Он также долго время вел популярную в СССР телепрограмму «Кабачок «13 стульев».