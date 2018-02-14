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15 февраля 2018
14 февраля 2018
23:11  14 февраля 2018 1

«Это вам за пацанов!». Последние слова российского летчика-героя сложили на снегу. ВИДЕО

В митинге поучаствовало большое количество людейФото: скрин видео RT
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Черемхово Иркутской области прошел митинг в память о пилоте Су-25 Романе Филипове, который героически погиб в сирийской провинции Идлиб, попав в окружение террористов. Участники выстроились в последнюю фразу, которую офицер произнес перед тем, как подорвал себя и противников гранатой: «Это вам за пацанов!»

Филипов при облете зоны деэскалации был подбит сирийскими боевиками, но успел катапультироваться. Когда он приземлился, его окружили террористы. Чтобы не попасть к ним в плен, летчик подорвал себя гранатой, пишет RT. Известно, что перед этим солдат вел перестрелку с террористами, так как в его найденном пистолете «Стечкин» вся обойма была полностью расстреляна, сообщает «URA.RU». Кадры боя также публиковало агентство.

Видео: RT.

Отец погибшего рассказал, что его сын не сомневался в выбранной профессии. После школы Роман Филипов поступил в летное училище, пойдя по стопам отца — в прошлом военного летчика. По информации Nation News, 10 февраля в воронежской школе №85 торжественно открыли мемориальную доску в честь погибшего героя, который в период с 1991 по 2001 год там учился.

Ксения Томашова
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