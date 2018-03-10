Вячеслав Зайцев провел последний модный показ

23:49 10 марта 2018 0

Модельер не собирается прекращать творческую деятельность, несмотря на почтенный возраст Фото: Вячеслав Зайцев, Instagram

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев завершил свою карьеру показом в рамках Merсedes-Benz Fahion Week. Зайцев является создателем сценических костюмов для многих звезд советской и российской эстрады, автором одежды для советской делегации на Олимпиаде 1980 года, а также форменного обмундирования для советской милиции.

По словам 80-летнего кутюрье, он прекращает показы авторских коллекций, но не творческую деятельность в мире моды. Как передает портал «Дни.ру», решение модельера вполне объяснимо: в авторских коллекциях должно быть представлено не менее 35 моделей, объединенных общим цветовым решением, идеей и тематикой. Такие костюмы шьет автор лично. При этом кройка и пошив одного костюма занимает обычно от 100 до 400 часов: в 80-летнем возрасте это делать уже совсем не просто.

По информации телеканала 360, последний авторский показ Зайцева — ретроспективная коллекция «Истоки? 2», отсылающую к русским народным костюмам. Как представил свои работы сам кутюрье, это тема «самобытного русского костюма в новом прочтении, возвращения к истокам, русской культуре».

Напомним, Вячеслав Зайцев приобрел мировую известность благодаря публикации его эскизов во Франции модельерами Марком Боаном и Пьером Карденом. Коллекцию, отвергнутую методическим советом в СССР опубликовали тогда в журнале Paris Match. После этого коллекции Зайцева из ивановских ситцев и на основе русских народных мотивов показывали во многих странах, но без самого модельера — в Советском Союзе он был невыездным, сообщает «Эхо Москвы».