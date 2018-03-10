{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 марта 2018
10 марта 2018
23:49  10 марта 2018 0

Вячеслав Зайцев провел последний модный показ

Модельер не собирается прекращать творческую деятельность, несмотря на почтенный возрастФото: Вячеслав Зайцев, Instagram

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев завершил свою карьеру показом в рамках Merсedes-Benz Fahion Week. Зайцев является создателем сценических костюмов для многих звезд советской и российской эстрады, автором одежды для советской делегации на Олимпиаде 1980 года, а также форменного обмундирования для советской милиции.

По словам 80-летнего кутюрье, он прекращает показы авторских коллекций, но не творческую деятельность в мире моды. Как передает портал «Дни.ру», решение модельера вполне объяснимо: в авторских коллекциях должно быть представлено не менее 35 моделей, объединенных общим цветовым решением, идеей и тематикой. Такие костюмы шьет автор лично. При этом кройка и пошив одного костюма занимает обычно от 100 до 400 часов: в 80-летнем возрасте это делать уже совсем не просто.

По информации телеканала 360, последний авторский показ Зайцева — ретроспективная коллекция «Истоки? 2», отсылающую к русским народным костюмам. Как представил свои работы сам кутюрье, это тема «самобытного русского костюма в новом прочтении, возвращения к истокам, русской культуре».

Напомним, Вячеслав Зайцев приобрел мировую известность благодаря публикации его эскизов во Франции модельерами Марком Боаном и Пьером Карденом. Коллекцию, отвергнутую методическим советом в СССР опубликовали тогда в журнале Paris Match. После этого коллекции Зайцева из ивановских ситцев и на основе русских народных мотивов показывали во многих странах, но без самого модельера — в Советском Союзе он был невыездным, сообщает «Эхо Москвы».

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров