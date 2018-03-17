Грузия выполнила «домашнее задание» НАТО

09:31 17 марта 2018 0

Есть группа стран, которые не торопятся принимать Грузию в альянс Фото: kazinform, Instagram

Грузия выполнила все пункты «домашнего задания» от НАТО для того, чтобы ее приняли в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент страны Георгий Маргвелашвили во время выступления в вашингтонском консервативном фонде Heritage Foundation.

По словам Маргвелашвили, Грузия осуществила все реформы и «исполнила различные требования, которые были предъявлены НАТО», — приводит «Коммерсант» его слова. Президент добавил, что переговоры по вступлению в альянс еще идут. Он пояснил, что страны НАТО пришли к общему мнению, и у Грузии есть только «решительные сторонники», но есть и группа стран, которая считает, что торопиться со вступлением союз Грузии не стоит.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Уолкер заявил, что Грузия и Украина пока не готовы вступить в НАТО, так как им необходимо проделать немало работы. Он пояснил, что в 2008 году Соединенные Штаты были готовы предоставить странам план действий по вступлению в альянс, но тогда государства не могли их выполнить, пишет агентство Nation News.