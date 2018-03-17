{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин готовится к первой командировке после выборов. Зюганов передумал уходить. В свердловским чиновникам задержали з/п
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 марта 2018
16 марта 2018
09:31  17 марта 2018 0

Грузия выполнила «домашнее задание» НАТО

Есть группа стран, которые не торопятся принимать Грузию в альянсФото: kazinform, Instagram

Грузия выполнила все пункты «домашнего задания» от НАТО для того, чтобы ее приняли в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент страны Георгий Маргвелашвили во время выступления в вашингтонском консервативном фонде Heritage Foundation.

По словам Маргвелашвили, Грузия осуществила все реформы и «исполнила различные требования, которые были предъявлены НАТО», — приводит «Коммерсант» его слова. Президент добавил, что переговоры по вступлению в альянс еще идут. Он пояснил, что страны НАТО пришли к общему мнению, и у Грузии есть только «решительные сторонники», но есть и группа стран, которая считает, что торопиться со вступлением союз Грузии не стоит.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Уолкер заявил, что Грузия и Украина пока не готовы вступить в НАТО, так как им необходимо проделать немало работы. Он пояснил, что в 2008 году Соединенные Штаты были готовы предоставить странам план действий по вступлению в альянс, но тогда государства не могли их выполнить, пишет агентство Nation News.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров