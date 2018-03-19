У вертолета с дочерью Трампа на борту отказал двигатель

Вертолет, на борту которого находилась дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп, совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона. Вертолет направлялся из столицы США в Нью-Йорк, однако во время полета один из двигателей вышел из строя.
По данным телеканала CNN, пилот приняли решение вернуться в аэропорт Рональда Рейгана. Вместе с Иванкой на борту находился ее муж Джаред Кушнер (занимающий должность главного советника Трампа). Позже семейная пара вылетела в Нью-Йорк на коммерческом авиарейсе.
Ранее американский журналист Майкл Вулфф на страницах книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» рассказал о политических амбициях дочери главы Белого дома. Автор книги уверен, что Иванка Трамп в будущем сможет стать первой женщиной-президентом США.