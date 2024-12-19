StarHit: российскую модель Светлану Савицкую насмерть сбило авто в Париже

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Модель попала под колеса авто на тротуаре
Модель попала под колеса авто на тротуаре Фото:

Российская модель Светлана Савицкая скончалась после дорожно-транспортного происшествия в Париже. По словам знакомой модели, трагедия произошла из-за столкновения двух автомобилей. Об этом сообщает издание StarHit.

 «Один из них свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света», — приводит издание слова знакомой модели.

Друзья и близкие Светланы Савицкой глубоко потрясены случившимся. Ей было всего 34 года.

Прощание с Савицкой запланировано на 23 декабря на московском Троекуровском кладбище. Время начала церемонии — 11:00. Модель была известна не только в России, но и за ее пределами, снимаясь для таких известных изданий, как L'Officiel, Bazaar и Glamour.

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Российская модель Светлана Савицкая скончалась после дорожно-транспортного происшествия в Париже. По словам знакомой модели, трагедия произошла из-за столкновения двух автомобилей. Об этом сообщает издание StarHit.  «Один из них свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света», — приводит издание слова знакомой модели. Друзья и близкие Светланы Савицкой глубоко потрясены случившимся. Ей было всего 34 года. Прощание с Савицкой запланировано на 23 декабря на московском Троекуровском кладбище. Время начала церемонии — 11:00. Модель была известна не только в России, но и за ее пределами, снимаясь для таких известных изданий, как L'Officiel, Bazaar и Glamour.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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