StarHit: российскую модель Светлану Савицкую насмерть сбило авто в Париже

Российская модель Светлана Савицкая скончалась после дорожно-транспортного происшествия в Париже. По словам знакомой модели, трагедия произошла из-за столкновения двух автомобилей. Об этом сообщает издание StarHit.
«Один из них свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света», — приводит издание слова знакомой модели.
Друзья и близкие Светланы Савицкой глубоко потрясены случившимся. Ей было всего 34 года.
Прощание с Савицкой запланировано на 23 декабря на московском Троекуровском кладбище. Время начала церемонии — 11:00. Модель была известна не только в России, но и за ее пределами, снимаясь для таких известных изданий, как L'Officiel, Bazaar и Glamour.
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