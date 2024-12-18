Пассажиры сошедшего с рельсов поезда остаются заблокированными в вагоне

Пассажиры поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург, которые оказались заблокированы в вагонах, сошедших с рельсов, были переведены в исправные вагоны. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
«В результате инцидента пострадали 11 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Одному человеку оказывается необходимая медицинская помощь, так как он оказался зажат внутри одного из вагонов», — сообщили в telegram-канале РЖД. Согласно последним сведениям, четыре вагона, находящихся в концевой части поезда, сошли с рельсов в результате инцидента.
На место происшествия направлены четыре восстановительных поезда, а также создан оперативный штаб под руководством главы РЖД Олега Белозерова. Проводники и члены локомотивных бригад активно оказывают помощь и поддержку всем пассажирам.
Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура начала проведение проверочных мероприятий после происшествия на железнодорожной линии в Мурманской области. По предварительной информации, 18 декабря 2024 года на станции Княжая произошло столкновение грузового поезда с пассажирским, следующим из Мурманска в Санкт-Петербург.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.