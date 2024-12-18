Пассажиры сошедшего с рельсов поезда остаются заблокированными в вагоне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Один пассажир сошедшего с рельсов поезда в Мурманской области оказался зажат в вагоне
Один пассажир сошедшего с рельсов поезда в Мурманской области оказался зажат в вагоне Фото:

Пассажиры поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург, которые оказались заблокированы в вагонах, сошедших с рельсов, были переведены в исправные вагоны. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

«В результате инцидента пострадали 11 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Одному человеку оказывается необходимая медицинская помощь, так как он оказался зажат внутри одного из вагонов», — сообщили в telegram-канале РЖД. Согласно последним сведениям, четыре вагона, находящихся в концевой части поезда, сошли с рельсов в результате инцидента.

На место происшествия направлены четыре восстановительных поезда, а также создан оперативный штаб под руководством главы РЖД Олега Белозерова. Проводники и члены локомотивных бригад активно оказывают помощь и поддержку всем пассажирам.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура начала проведение проверочных мероприятий после происшествия на железнодорожной линии в Мурманской области. По предварительной информации, 18 декабря 2024 года на станции Княжая произошло столкновение грузового поезда с пассажирским, следующим из Мурманска в Санкт-Петербург.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажиры поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург, которые оказались заблокированы в вагонах, сошедших с рельсов, были переведены в исправные вагоны. Об этом сообщает пресс-служба РЖД. «В результате инцидента пострадали 11 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Одному человеку оказывается необходимая медицинская помощь, так как он оказался зажат внутри одного из вагонов», — сообщили в telegram-канале РЖД. Согласно последним сведениям, четыре вагона, находящихся в концевой части поезда, сошли с рельсов в результате инцидента. На место происшествия направлены четыре восстановительных поезда, а также создан оперативный штаб под руководством главы РЖД Олега Белозерова. Проводники и члены локомотивных бригад активно оказывают помощь и поддержку всем пассажирам. Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура начала проведение проверочных мероприятий после происшествия на железнодорожной линии в Мурманской области. По предварительной информации, 18 декабря 2024 года на станции Княжая произошло столкновение грузового поезда с пассажирским, следующим из Мурманска в Санкт-Петербург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...