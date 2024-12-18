В РФ хотят увеличить переработки и ввести отзыв из отпуска из-за нехватки кадров

Министерство экономического развития разработало документ, который поможет при неспокойном рынке труде в условиях дефицита кадров. Из основных идей: рост длительности переработок, расширение списка причин для увольнения и экстренный вызов сотрудника из отпуска, сообщает РБК.
«Минэкономразвития подготовило проект изменений в Трудовой кодекс с целью увеличить гибкость рынка труда на фоне нехватки персонала. Ключевые изменения коснутся регулирования переработок, условий заключения, корректировки, а также прекращения трудового договора, работы из отпуска, ограничений для женщин», — говорится в сообщении.
Законопроект предлагает установить лимит сверхурочной работы на уровне четырех часов в день и 240 часов в год, оплачивать сверхурочную работу свыше 120 часов в двойном размере, снять запрет на отзыв из непрерывного отпуска работников вредных производств. Кроме того, согласно документу, предлагается сократить срок уведомления работника об изменениях в трудовом договоре — до одного месяца, расширить перечень причин для увольнения и снять запрет на испытательный срок при приеме на работу вчерашних студентов.
Кроме того, законопроект предлагает забрать у женщин в селах часть преференций. Сейчас закон гарантирует женщинам, которые живут и работают в сельской местности, сокращенную неделю — не более 36 часов. Минэкономразвития предлагает сохранить эту для тех, кто
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