После атаки беспилотников ночью 19 ноября начался пожар на нефтебазе в Новошахтинске (Ростовская область). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«После атаки дронов возник пожар на нефтебазе в Новошахтинске, об этом сообщают местные жители и публикуют видео. По их словам, незадолго до пожара местность атаковали множество БПЛА», — пишет telegram-канал Baza.
Ранее об атаке беспилотников на Ростовскую область рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Он заявлял, что около полуночи уничтожено 7 дронов, в том числе 6 — в Таганроге и один в Батайске, но работа по уничтожению продолжается.
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