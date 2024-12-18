18 декабря 2024

Baza: после атаки БПЛА пожар охватил нефтебазу в Новошахтинске. Видео

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ВСУ провели атаку по Ростовской области (архивное фото)
ВСУ провели атаку по Ростовской области (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После атаки беспилотников ночью 19 ноября начался пожар на нефтебазе в Новошахтинске (Ростовская область). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«После атаки дронов возник пожар на нефтебазе в Новошахтинске, об этом сообщают местные жители и публикуют видео. По их словам, незадолго до пожара местность атаковали множество БПЛА», — пишет telegram-канал Baza.

Ранее об атаке беспилотников на Ростовскую область рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Он заявлял, что около полуночи уничтожено 7 дронов, в том числе 6 — в Таганроге и один в Батайске, но работа по уничтожению продолжается.

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После атаки беспилотников ночью 19 ноября начался пожар на нефтебазе в Новошахтинске (Ростовская область). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «После атаки дронов возник пожар на нефтебазе в Новошахтинске, об этом сообщают местные жители и публикуют видео. По их словам, незадолго до пожара местность атаковали множество БПЛА», — пишет telegram-канал Baza. Ранее об атаке беспилотников на Ростовскую область рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Он заявлял, что около полуночи уничтожено 7 дронов, в том числе 6 — в Таганроге и один в Батайске, но работа по уничтожению продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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