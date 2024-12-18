Убийце отца Легойды дали пожизненный срок

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Щербакова отправят в колонию особого режима
Щербакова отправят в колонию особого режима Фото:

Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению 27-летнего Адама Щербакова, который убил 90-летнего Романа Легойду — отца пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимира. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

«Мособлсуд приговорил к пожизненному сроку 27-летнего уроженца Брянска Адама Щербакова за разбойное нападение на 90-летнего Романа Легойду» — передет «Lenta.ru». Там добавили, что Щербакова поместят в колонию особого режима. 

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Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению 27-летнего Адама Щербакова, который убил 90-летнего Романа Легойду — отца пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимира. Об этом сообщает прокуратура Московской области. «Мособлсуд приговорил к пожизненному сроку 27-летнего уроженца Брянска Адама Щербакова за разбойное нападение на 90-летнего Романа Легойду» — передет «Lenta.ru». Там добавили, что Щербакова поместят в колонию особого режима. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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