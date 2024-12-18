Убийце отца Легойды дали пожизненный срок

Щербакова отправят в колонию особого режима
Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению 27-летнего Адама Щербакова, который убил 90-летнего Романа Легойду — отца пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимира. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
«Мособлсуд приговорил к пожизненному сроку 27-летнего уроженца Брянска Адама Щербакова за разбойное нападение на 90-летнего Романа Легойду» — передет «Lenta.ru». Там добавили, что Щербакова поместят в колонию особого режима.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.