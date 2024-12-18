18 декабря 2024

Прямую линию Путина в этот раз сопроводят эффектом дополненной реальности

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Новые технологии применят на Прямой линии президента
Новые технологии применят на Прямой линии президента Фото:

Прямая линия президента России Владимира Путина в этом году пройдет с использованием технологий дополненной реальности, что стало одним из нововведений мероприятия. Об этом сообщил Первый канал в ходе подготовки к событию.

«Нововведение этого года — экранов в зале стало меньше, вместо этого зритель увидит дополненную реальность. Фактически в воздухе будут парить цифры статистики, которую предоставил GigaChat, и даже стоп-кадры видеозвонков», — рассказали в эфире телеканала.

Прямая линия с президентом, которая также будет совмещена с пресс-конференцией, запланирована на 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в полдень по московскому времени. Предварительно, к мероприятию уже поступило более 1,7 миллиона вопросов от граждан, обработка которых осуществляется с помощью искусственного интеллекта от Сбера GigaChat.

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Прямая линия президента России Владимира Путина в этом году пройдет с использованием технологий дополненной реальности, что стало одним из нововведений мероприятия. Об этом сообщил Первый канал в ходе подготовки к событию. «Нововведение этого года — экранов в зале стало меньше, вместо этого зритель увидит дополненную реальность. Фактически в воздухе будут парить цифры статистики, которую предоставил GigaChat, и даже стоп-кадры видеозвонков», — рассказали в эфире телеканала. Прямая линия с президентом, которая также будет совмещена с пресс-конференцией, запланирована на 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в полдень по московскому времени. Предварительно, к мероприятию уже поступило более 1,7 миллиона вопросов от граждан, обработка которых осуществляется с помощью искусственного интеллекта от Сбера GigaChat.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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