Прямую линию Путина в этот раз сопроводят эффектом дополненной реальности

Прямая линия президента России Владимира Путина в этом году пройдет с использованием технологий дополненной реальности, что стало одним из нововведений мероприятия. Об этом сообщил Первый канал в ходе подготовки к событию.
«Нововведение этого года — экранов в зале стало меньше, вместо этого зритель увидит дополненную реальность. Фактически в воздухе будут парить цифры статистики, которую предоставил GigaChat, и даже стоп-кадры видеозвонков», — рассказали в эфире телеканала.
Прямая линия с президентом, которая также будет совмещена с пресс-конференцией, запланирована на 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в полдень по московскому времени. Предварительно, к мероприятию уже поступило более 1,7 миллиона вопросов от граждан, обработка которых осуществляется с помощью искусственного интеллекта от Сбера GigaChat.
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