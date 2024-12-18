Мишустин: маткапитал в России продолжат индексировать

Программа материнского капитала продлена до 2030 года. Она позволит оказать поддержку почти 5 миллионам российских семей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«По инициативе Президента программа материнского капитала будет продлена до 2030 года включительно. Правительство рассмотрит необходимые для этого поправки в законодательство», — сообщил Мишустин, его слова приводятся в telegram-канале Правительства РФ.
Уточняется, что с момента запуска программа показала высокую эффективность: было выдано более 14 миллионов сертификатов. Средства маткапитала могут быть использованы семьями на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсионные накопления родителей или другие нужды. Также родители могут получить остаток средств, до 10 тысяч рублей.
С февраля текущего года размер материнского капитала на первенца составит более 676 тысяч рублей, а на второго ребенка и последующих детей — более 893 тысяч рублей. Продление и индексация программы обеспечат поддержку еще почти 5 миллионам семей по всей стране.
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