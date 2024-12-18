Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что должен был провести вторжение в Курскую область, поскольку не имел выбора из-за потенциального наступления ВС РФ в Сумской и Харьковской областях. Об этом он сообщил Le Monde.
«У меня не было выбора. Я должен был сорвать наступление на Харьков и не допустить наступления нового фронта РФ на Сумы», — рассказал Le Monde Сырский.
Он утверждает, что, вторжение в Курскую область ВСУ якобы ослабили наступление ВС РФ. При этом Сырский признался, что украинская армия испытывает давление на фронте в Покровске и Курахово.
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов ранее сообщил, что наша армия владеет инициативой и наступает по всему фронту в ходе СВО на Украине, несмотря на беспрецедентную помощь Запада Киеву. Он подчеркнул, что Украина в начале августа предприняла террористическую атаку на Курскую область, в ответ на продвижение российских войск. Целью этой провокации он назвал информационный эффект для западных кураторов, пишет «Национальная служба новостей».
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