18 декабря 2024

Сырский заявил, что у него не было выбора по вторжению в Курскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock, stock, Сырский Александр
Сырский утверждает, что вторжение помогло ему сорвать наступление ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что должен был провести вторжение в Курскую область, поскольку не имел выбора из-за потенциального наступления ВС РФ в Сумской и Харьковской областях. Об этом он сообщил Le Monde.

«У меня не было выбора. Я должен был сорвать наступление на Харьков и не допустить наступления нового фронта РФ на Сумы», — рассказал Le Monde Сырский.

Он утверждает, что, вторжение в Курскую область ВСУ якобы ослабили наступление ВС РФ. При этом Сырский признался, что украинская армия испытывает давление на фронте в Покровске и Курахово.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов ранее сообщил, что наша армия владеет инициативой и наступает по всему фронту в ходе СВО на Украине, несмотря на беспрецедентную помощь Запада Киеву. Он подчеркнул, что Украина в начале августа предприняла террористическую атаку на Курскую область, в ответ на продвижение российских войск. Целью этой провокации он назвал информационный эффект для западных кураторов, пишет «Национальная служба новостей».

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Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что должен был провести вторжение в Курскую область, поскольку не имел выбора из-за потенциального наступления ВС РФ в Сумской и Харьковской областях. Об этом он сообщил Le Monde. «У меня не было выбора. Я должен был сорвать наступление на Харьков и не допустить наступления нового фронта РФ на Сумы», — рассказал Le Monde Сырский. Он утверждает, что, вторжение в Курскую область ВСУ якобы ослабили наступление ВС РФ. При этом Сырский признался, что украинская армия испытывает давление на фронте в Покровске и Курахово. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов ранее сообщил, что наша армия владеет инициативой и наступает по всему фронту в ходе СВО на Украине, несмотря на беспрецедентную помощь Запада Киеву. Он подчеркнул, что Украина в начале августа предприняла террористическую атаку на Курскую область, в ответ на продвижение российских войск. Целью этой провокации он назвал информационный эффект для западных кураторов, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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