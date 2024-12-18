Кто такой Дед Мороз и как он появился

У главного зимнего персонажа, который дарит детям подарки в Новый год, множество имен: в США — это Санта-Клаус, во Франции — Пер Ноэль, в Норвегии — Юлениссен, а в России — Дед Мороз. У всех этих персонажей есть как общие черты, так и различия. Кто такой Дед Мороз, как он появился, чем отличается от своих коллег из других стран, и какие у него есть спутники — в материале URA.RU.
Прообразом главного зимнего героя был Николай Чудотворец
Николай Чудотворец, известный также как Николай Мирликийский или Святитель Николай, был христианским епископом из греческой Миры (современная Турция), родившимся примерно в 280 году. Его глубокая вера и выдающееся милосердие вызывали уважение и восхищение, породив множество легенд.
Одна из таких рассказывает о том, как Николай стал помогать бедным после получения богатого наследства. Однажды он помог трем сестрам, которым обеспечил приданое, спасая их от рабства.
Слава о его добродетелях распространилась по всему христианскому миру, а к эпохе Возрождения Николай стал одним из самых популярных святых в Европе. Даже после Реформации, когда культ святых утратил популярность в некоторых регионах, Николай оставался важной фигурой, особенно в Голландии. Именно оттуда, в конце XVIII века, легенды о Синт Николаасе (Синтер Клаас) были привезены в Новый Амстердам (ныне Нью-Йорк), где и зародился образ Санта-Клауса.
Русский Дед Мороз появился из фольклора
Персонаж Мороза в русском фольклоре существовал задолго до XIX века. Владимир Одоевский в «Детских сказках дедушки Иринея» (1833) превратил его в Мороза Ивановича — доброго старца, живущего в ледяном доме и награждающего рукодельниц серебром, а ленивцев — сосульками.
В это же время начались первые продажи елок и украшение их на Рождество стало модным европейским трендом. Это смешение немецких и русских традиций способствовало формированию образа Деда Мороза как знакомого нам сегодня.
В СССР Дед Мороз появился в 1937 году
После запрета Рождества и новогодних традиций в 1917 году, уже в 1935 году «Правда» предложила вернуть детям новогодние елки как форму развлечения. В 1937 году прошел первый всесоюзный детский утренник, где Дед Мороз (исполнитель роли — Михаил Гаркави) впервые выступил как символ нового года.
Дед Мороз у славян
В XVIII—XIX веках среди русского крестьянства не было известно ни одного персонажа под именем Дед Мороз или какого-либо другого духа, отвечающего за мороз и холод. Идея о том, что Дед Мороз является языческим божеством, появилась значительно позже и не имеет подтверждения в первоисточниках того времени.
Персонификация Мороза как элемента природы находит отражение в восточнославянских ритуалах, где Мороз приглашается на праздничную трапезу. Такие обряды включали угощение Мороза кутьей, киселем или блинами во время святочных или пасхальных праздников. Считалось, что угощение Мороза обрядовой пищей поможет избежать его злых умыслов на посевы и огородные культуры. В эти праздники также приглашались деды — умершие предки, которые считались покровителями семейного благополучия. Им предлагали поминальную пищу, и иногда к такому предку обращались как к пану Морозу или Морозу Васильевичу, ожидая в ответ благоприятного урожая.
Мороз также находит отражение в славянских традициях, особенно в пословицах и поговорках. В восточнославянской мифологии Мороз изображается как богатырь или кузнец, который «ковал» морозы, делая их жесткими и холодными. Похожие представления о кузнецах, связанных с морозом, присутствуют в чешских и сербо-хорватских фольклорных традициях.
Сказочный образ Мороза, который в русских сказках часто появляется рядом с Солнцем и Ветром и угрожает заморозить прохожих, может быть сравним с Морозом, живущим в ледяной избушке. В таких сказках Мороз выполняет роль помощника, награждая тех, кто приходит к нему с испытаниями или задачами.
Однако образ Мороза как высокого или очень маленького старика с длинной белой бородой, который приходит с севера и вызывает морозы стуком своей палки, хотя и упоминается в работах Александра Афанасьева и других исследователей славянской мифологии, не находит подтверждения в поздних этнографических и фольклорных данных. Это указывает на то, что многие традиционные представления о Морозе могли быть лишь литературным вымыслом или значительно преувеличены.
Дед Мороз в современной России
В России существует несколько независимых проектов, связанных с Дедом Морозом, которые были созданы в разных регионах и имеют свои уникальные особенности. Эти проекты способствуют развитию туризма и культурного обмена, а также поддерживают местные экономики.
- Архангельск: В конце 1980-х годов по инициативе обкома ВЛКСМ и с поддержкой директоров крупных предприятий была создана первая родина Деда Мороза. В начале 1991 года здесь были созданы ЗАО «Дом Деда Мороза» и ТОО «Почта Деда Мороза», что способствовало развитию туристической инфраструктуры.
- Лапландский заповедник на Кольском полуострове: В 1995 году был запущен проект «Сказочная Лапландия — Владения Деда Мороза», где резиденция Деда Мороза расположена в Чунозерской усадьбе. Это добавило загадочности и привлекательности к этому месту.
- Великий Устюг: С 1998 года по инициативе бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова здесь действует государственный туристический проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза». 18 ноября здесь отмечается «официальный» день рождения Деда Мороза, что стало еще одним поводом для привлечения туристов. В 1999 году здесь открылся «Дом Деда Мороза», который стал значимым туристическим объектом.
- Московская усадьба Деда Мороза: Созданная в рамках межрегионального проекта «Великий Устюг — Родина Деда Мороза», эта усадьба стала местом проведения множества праздничных мероприятий, мастер-классов и экскурсий, что привлекает большое количество посетителей круглый год.
- Мурманск: В декабре 2011 года здесь была открыта сказочная резиденция лапландского Деда Мороза на территории парка «Огни Мурманска», что также способствует развитию туризма в этом регионе.
- Карелия (Паккайне): В Карелии под Петрозаводском можно посетить резиденцию Паккайне, который отличается от традиционного образа Деда Мороза: он молодой, без бороды и живет в чуме, что придает ему особенный локальный колорит.
А кто такая снегурочка?
Снегурочка — это внучка и помощница Деда Мороза, уникальный персонаж, не имеющий аналогов среди других культурных образов. В русском фольклоре она изначально появляется как девочка, слепленная из снега.
Первое литературное упоминание о Снегурочке находится в работах Михаила Максимовича (1840). А популярность она приобрела благодаря пьесе Александра Островского «Снегурочка» (1873), музыку к которой написал Петр Чайковский.
Согласно сюжету, Снегурочка была дочкой Деда Мороза и Весны-Красы. Спектакль не имел успеха, и через девять показов его убрали из репертуара. В 1882 году в Мариинском театре Николай Римский-Корсаков на основе пьесы Островского поставил одноименную оперу — премьера прошла с успехом.
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