США внесли в санкционный список компании из Петербурга

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США внесли в санкционный список компании «Ардал», «Фарватер», «МТВ»
США внесли в санкционный список компании «Ардал», «Фарватер», «МТВ» Фото:

Министерство Финансов внеслов в санкционный список АО «Ардал» из Санкт-Петербурга, ООО «Фарватер» из Южно-Сахалинска и ООО «МТВ» из Москвы. Об этом сообщается в письменном заявлении Минфина.

«В список SDN OFAC были добавлены следующие организации: открытое акционерное общество „АРДАЛ“...» — написано на сайте Минфина США. Также в перечень организаций, которые попали под санкции, находятся южно-сахалинское ООО «Фарватер» и московское ООО «МТВ».

Ранее, 21 ноября, Соединенные Штаты ввели санкционные меры против Газпромбанка. В обновленный список внесены в общей сложности 118 физических и юридических лиц, ассоциированных с финансовой индустрией России, передает RT.

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Министерство Финансов внеслов в санкционный список АО «Ардал» из Санкт-Петербурга, ООО «Фарватер» из Южно-Сахалинска и ООО «МТВ» из Москвы. Об этом сообщается в письменном заявлении Минфина. «В список SDN OFAC были добавлены следующие организации: открытое акционерное общество „АРДАЛ“...» — написано на сайте Минфина США. Также в перечень организаций, которые попали под санкции, находятся южно-сахалинское ООО «Фарватер» и московское ООО «МТВ». Ранее, 21 ноября, Соединенные Штаты ввели санкционные меры против Газпромбанка. В обновленный список внесены в общей сложности 118 физических и юридических лиц, ассоциированных с финансовой индустрией России, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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