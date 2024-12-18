США внесли в санкционный список компании из Петербурга

Министерство Финансов внеслов в санкционный список АО «Ардал» из Санкт-Петербурга, ООО «Фарватер» из Южно-Сахалинска и ООО «МТВ» из Москвы. Об этом сообщается в письменном заявлении Минфина.
«В список SDN OFAC были добавлены следующие организации: открытое акционерное общество „АРДАЛ“...» — написано на сайте Минфина США. Также в перечень организаций, которые попали под санкции, находятся южно-сахалинское ООО «Фарватер» и московское ООО «МТВ».
Ранее, 21 ноября, Соединенные Штаты ввели санкционные меры против Газпромбанка. В обновленный список внесены в общей сложности 118 физических и юридических лиц, ассоциированных с финансовой индустрией России, передает RT.
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