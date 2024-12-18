Итальянцы обратились к Путину с просьбой о гражданстве

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Итальянцы обращаются к Путину с просьбой о получении гражданства
Итальянцы обращаются к Путину с просьбой о получении гражданства Фото:

Семейная пара и журналист из Италии обратились в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой предоставить им российское гражданство. Об этом сообщили в колл-центре передачи.

«Заявки в колл-центр приходят не только от россиян, но и от жителей Евросоюза... Поступила заявка от итальянской супружеской пары», — рассказала журналистка телеканала «Россия 24». По ее словам, подобных запросов к Путину приходит немало.

Итальянский военный корреспондент Андреа Лучиди также выразил желание получить российское гражданство, о чём он рассказал в интервью Первому каналу. Лучиди упомянул, что его мать осталась в Италии, а сам он работает в зоне спецоперации.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 19 декабря. Она объединит в себе прямую линию и пресс-конференцию российского президента. Во время мероприятия Путин будет общаться одновременно и с гражданами, и с представителями СМИ.

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Семейная пара и журналист из Италии обратились в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой предоставить им российское гражданство. Об этом сообщили в колл-центре передачи. «Заявки в колл-центр приходят не только от россиян, но и от жителей Евросоюза... Поступила заявка от итальянской супружеской пары», — рассказала журналистка телеканала «Россия 24». По ее словам, подобных запросов к Путину приходит немало. Итальянский военный корреспондент Андреа Лучиди также выразил желание получить российское гражданство, о чём он рассказал в интервью Первому каналу. Лучиди упомянул, что его мать осталась в Италии, а сам он работает в зоне спецоперации. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 19 декабря. Она объединит в себе прямую линию и пресс-конференцию российского президента. Во время мероприятия Путин будет общаться одновременно и с гражданами, и с представителями СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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