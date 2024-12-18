Сегодня весь интернет обсуждает отъезд артиста балета Сергея Полунина из России. Танцовщик с татуировкой Путина на груди внезапно опубликовал в своих соцсетях сообщение, в котором заявил, что больше не может находиться в России.
«Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время, и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил», — заявил Полунин в соцсетях.
При этом на официальном сайте артиста балета до сих пор можно купить билеты на его выступление. По мнению продюсера Павла Рудченко, будущее гастролей артиста зависит исключительно от его дальнейших действий.
«Все мы птицы вольные, имеем право выбирать, где жить. И человек, исходя из своей убежденности, принимает такое решение. Другой вопрос: куда он поедет жить, по какой причине он туда поедет и какую позицию он займет, переехав», — заявил Павел Рудченко.
По словам продюсера, многие артисты сейчас занимают позицию «тихушников». «На Запад им дорога закрыта — они посмотрели на своих коллег и поняли, что у них абсолютно провальная гастрольная деятельность. И они просто начали заново искать себя, работая на других профессиях, чтобы как-то выжить», — отметил продюсер.
«Даже если они не согласны с политикой государства, общим настроем и СВО в целом — они это явно не проявляют».
Если Сергей Полунин займет аналогичную позицию — то концертная деятельность в России вполне может продолжиться. Но у артиста балета есть и второй путь.
«В случае, если человек поедет и объявит свою гражданскую позицию, что ему Россия не нравится и тому подобное, по примеру Алексея Панина (признан Минюстом иноагентом), Андрея Макаревича (признан Минюстом иноагентом), Бориса Гребенщикова (признан Минюстом иноагентом) или Земфиры Рамазановой (признана Минюстом иноагентом), тогда можно сказать о том, что больше он концертов давать в нашей стране не сможет», — заключил Павел Руденков. «Но это только при этой позиции».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.