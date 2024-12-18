Белый дом: шансов на приглашение Киева в НАТО при Байдене нет

Представители администрации президента США Джо Байдена выразили сомнение в том, что они смогут добиться членства Украины в НАТО. Об этом заявил старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Майкл Карпентер.
«Я не уверен, что мы добьемся этого или что они завершат переговоры в 2025 году. <...> Прямо сейчас у нас нет 32 союзников, которые согласились... направить приглашение [Киеву]», — передает Breaking The News слова Карпентера. Кроме того, он подчеркнул, что для присоединения Украины к альянсу требуется окончание боевых действий и политическое решение со стороны стран НАТО.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что шансы Украины на присоединение к НАТО равняются нулю. Он напомнил, что такую позицию разделяют не только новоизбранный президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц также высказался против вступления в альянс Украины, находящейся в состоянии военного конфликта, передает RT.
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