Белый дом: шансов на приглашение Киева в НАТО при Байдене нет

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Карпентер отметил, что для присоединения Украины к НАТО требуется окончание боевых действий
Карпентер отметил, что для присоединения Украины к НАТО требуется окончание боевых действий Фото:

Представители администрации президента США Джо Байдена выразили сомнение в том, что они смогут добиться членства Украины в НАТО. Об этом заявил старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Майкл Карпентер.

«Я не уверен, что мы добьемся этого или что они завершат переговоры в 2025 году. <...> Прямо сейчас у нас нет 32 союзников, которые согласились... направить приглашение [Киеву]», — передает Breaking The News слова Карпентера. Кроме того, он подчеркнул, что для присоединения Украины к альянсу требуется окончание боевых действий и политическое решение со стороны стран НАТО.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что шансы Украины на присоединение к НАТО равняются нулю. Он напомнил, что такую позицию разделяют не только новоизбранный президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц также высказался против вступления в альянс Украины, находящейся в состоянии военного конфликта, передает RT.

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Представители администрации президента США Джо Байдена выразили сомнение в том, что они смогут добиться членства Украины в НАТО. Об этом заявил старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Майкл Карпентер. «Я не уверен, что мы добьемся этого или что они завершат переговоры в 2025 году. <...> Прямо сейчас у нас нет 32 союзников, которые согласились... направить приглашение [Киеву]», — передает Breaking The News слова Карпентера. Кроме того, он подчеркнул, что для присоединения Украины к альянсу требуется окончание боевых действий и политическое решение со стороны стран НАТО. Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что шансы Украины на присоединение к НАТО равняются нулю. Он напомнил, что такую позицию разделяют не только новоизбранный президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц также высказался против вступления в альянс Украины, находящейся в состоянии военного конфликта, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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