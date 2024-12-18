В Госдуме раскрыли, кого ликвидируют в отместку за убийство генерала Кириллова

Слуцкий: РФ ликвидирует главарей киевского режима в ответ на убийство Кириллова
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Слуцкий заявил, что убийство российского генерала не забудут
Слуцкий заявил, что убийство российского генерала не забудут Фото:
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В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Россия ликвидирует «главарей киевского режима» в отместку за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия», — заявил Слуцкий. Его слова передает РИА Новости.

17 декабря был убит российский начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов, а также его помощник. Убийцы вмонтировали взрывное устройство в электросамокат, находящийся рядом с домом генерала. Активация произошла дистанционно. 

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Россия ликвидирует «главарей киевского режима» в отместку за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия», — заявил Слуцкий. Его слова передает РИА Новости. 17 декабря был убит российский начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов, а также его помощник. Убийцы вмонтировали взрывное устройство в электросамокат, находящийся рядом с домом генерала. Активация произошла дистанционно. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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