В Госдуме раскрыли, кого ликвидируют в отместку за убийство генерала Кириллова

Россия ликвидирует «главарей киевского режима» в отместку за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия», — заявил Слуцкий. Его слова передает РИА Новости.
17 декабря был убит российский начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов, а также его помощник. Убийцы вмонтировали взрывное устройство в электросамокат, находящийся рядом с домом генерала. Активация произошла дистанционно.
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