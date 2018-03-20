В России изобрели прибор, который может управлять желаниями людей

Специалисты предприятия госкорпорации «Росатом» поняли, как отследить работу «центра желаний» в мозгу живых организмов. Сложный анализ стал возможным благодаря разработке прибора по регистрации сверхслабых биомагнитных полей.
Устройство под названием магнитоэнцефалограф создали ученые Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (Саров, Нижегородская область). Комплекс работает на основе метода сверхпроводящей магнитометрии. Он способен регистрировать сверхслабые магнитные поля без прямого проникновения внутрь организма. «Эта разработка даст возможность выявлять центры желаний и даже управлять ими», — приводит РИА «Новости» заявление создателей комплекса.
Отмечается, что биомагнитные поля, излучаемые головным мозгом, в миллионы раз слабее магнитного поля Земли и потому могут быть зарегистрированы только с помощью специальных магнитометров на основе сверхпроводников, обладающих достаточной чувствительностью.
После проведения магнитоэнцефалографии (МЭГ) исследователи получают большие массивы данных, которые несут информацию о процессах, происходящих в головном мозге. В ходе обработки перед ученым ставится обратная задача, заключающаяся в пространственной реконструкции источников различных МЭГ-сигналов в коре головного мозга. Таким образом, можно отследить и работу центра желаний.