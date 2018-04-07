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07 апреля 2018
06 апреля 2018
05:43  07 апреля 2018 0

Советник президента РФ предрек крах Telegram после ухода из мессенджера чиновников

Приложение Telegram. Екатеринбуг, мессенджер, telegram, приложение
Популярный мессенджер находится в шаге от блокировкиФото: Анна Майорова © URA.RU
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Блокировка Telegram приведет к тому, что мессенджером перестанут пользоваться российские чиновники, а вследствие этого к приложению потеряют интерес и обычные пользователи. Об этом заявил помощник президента РФ по развитию Интернета Герман Клименко.

«Когда будет принято решение суда о блокировках, не нужно будет ничего банить, потому что из Telegram уйдет самая главная его составляющая — это чиновники, есть целые министерства, которые сидят в Telegram. Оттуда же уйдут журналисты. И ровно в этот момент Telegram станет никому не нужным», — цитирует Клименко ТАСС.

Ранее советник президента РФ предложил россиянам в случае блокировки Telegram переходить на ICQ. По мнению Интернет-эксперта, данный мессенджер ни чем не уступает детищу Павла Дурова.

Напомним, что 6 апреля Роскомнадзор обратился в суд после того, как руководство Telegram отказалось предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей органам безопасности. Представители мессенджера заявили, что требования надзорного ведомства невозможно выполнить по техническим причинам.

Сергей Макеев
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