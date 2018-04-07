Советник президента РФ предрек крах Telegram после ухода из мессенджера чиновников

05:43 07 апреля 2018 0

Популярный мессенджер находится в шаге от блокировки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Блокировка Telegram приведет к тому, что мессенджером перестанут пользоваться российские чиновники, а вследствие этого к приложению потеряют интерес и обычные пользователи. Об этом заявил помощник президента РФ по развитию Интернета Герман Клименко.

«Когда будет принято решение суда о блокировках, не нужно будет ничего банить, потому что из Telegram уйдет самая главная его составляющая — это чиновники, есть целые министерства, которые сидят в Telegram. Оттуда же уйдут журналисты. И ровно в этот момент Telegram станет никому не нужным», — цитирует Клименко ТАСС.

Ранее советник президента РФ предложил россиянам в случае блокировки Telegram переходить на ICQ. По мнению Интернет-эксперта, данный мессенджер ни чем не уступает детищу Павла Дурова.

Напомним, что 6 апреля Роскомнадзор обратился в суд после того, как руководство Telegram отказалось предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей органам безопасности. Представители мессенджера заявили, что требования надзорного ведомства невозможно выполнить по техническим причинам.