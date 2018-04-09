08:05 09 апреля 2018 0

Развлекательные комнаты не могут располагаться выше второго этажа и дальше 20 метров от выхода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень поручил региональным инспекциям Госстройнадзора проверить расположение детских игровых зон в торговых центрах. Согласно Своду правил по проектированию и строительству, развлекательные комнаты не могут располагаться выше второго этажа и дальше 20 метров от выхода.

По словам чиновника, детские площадки располагают на верхних этажах, чтобы сэкономить на аренде. «Никто в жажде наживы не обращает внимания на нормативную базу, которая не позволяет выше второго этажа размещать детские игровые комнаты. Я надеюсь, что нас услышат владельцы компаний, которые управляют торговыми комплексами, проведут анализ и посмотрят, где такие нарушения есть», — цитируют Михаила Меня «Известия». По его словам, «кто не выполнит нормы — получит соответствующие предписания уже от противопожарных структур. Думаю, что страшная трагедия поставит мозги на место».

Напомним, 25 марта в Кемерове в торговом центре «Зимняя Вишня» произошел пожар. Возгорание случилось на четвертом этаже. Огонь быстро распространился. В результате страшной трагедии пострадали 79 человек, погибли 64, среди них — 41 ребенок.