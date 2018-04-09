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09 апреля 2018
08 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:05  09 апреля 2018 0

В России проверят расположение детских игровых комнат в торговых центрах. «Трагедия поставит мозги на место»

Парк развлечений
Развлекательные комнаты не могут располагаться выше второго этажа и дальше 20 метров от выходаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень поручил региональным инспекциям Госстройнадзора проверить расположение детских игровых зон в торговых центрах. Согласно Своду правил по проектированию и строительству, развлекательные комнаты не могут располагаться выше второго этажа и дальше 20 метров от выхода.

По словам чиновника, детские площадки располагают на верхних этажах, чтобы сэкономить на аренде. «Никто в жажде наживы не обращает внимания на нормативную базу, которая не позволяет выше второго этажа размещать детские игровые комнаты. Я надеюсь, что нас услышат владельцы компаний, которые управляют торговыми комплексами, проведут анализ и посмотрят, где такие нарушения есть», — цитируют Михаила Меня «Известия». По его словам, «кто не выполнит нормы — получит соответствующие предписания уже от противопожарных структур. Думаю, что страшная трагедия поставит мозги на место».

Напомним, 25 марта в Кемерове в торговом центре «Зимняя Вишня» произошел пожар. Возгорание случилось на четвертом этаже. Огонь быстро распространился. В результате страшной трагедии пострадали 79 человек, погибли 64, среди них — 41 ребенок.

Павел Маркуш
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