Власти захотели увеличить пошлины за оформление документов

03:52 19 апреля 2018 0

Власти обсуждают вопрос повышения размера госпошлин на оформление документов Фото: Александр Константинов © URA.RU

В четверг, 19 апреля, Правительство РФ обсудит на очередном заседании законопроект об увеличении госпошлин за оформление биометрических загранпаспортов, выдачу водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств.

Как пояснили в кабмине, пошлины за выдачу документов нового поколения — с электронным носителем информации — планируется увеличить «соразмерно фактическим затратам федерального бюджета» на их оформление. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс, как пишет ТАСС, были разработаны МВД России и одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности еще летом 2017 года. Если документ одобрят на грядущем заседании, он будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Так, законопроект предлагает поднять размер госпошлины за оформление загранпаспорта с 3,5 до 5 тысяч рублей для взрослого и с 1,5 до 2,5 тысяч рублей для ребенка до 14 лет. Что касается регистрации транспорта и соответствующего пластикового свидетельства нового поколения, за них россиянам придется заплатить 1,5 тысячи рублей. Оформление водительских прав обойдется в 3 тысячи рублей вместо нынешних 2-х.

Суммы указаны без учета скидки в 30%, которая предоставляется при оформлении указанных документов через портал госуслуг.