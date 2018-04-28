На Западе вспомнили о российских корнях американского истребителя F-35

08:59 28 апреля 2018 0

У F-35 есть российский прототип Фото: depositphotos.com © URA.RU

Самолет F-35 «Молния II», малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения, разработанный американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах, имеет общие черты с советским Як-141. Об этом написал американский портал Task and Purpose.

По словам автора статьи, в 1991 году компания из США подписала с «Опытно-конструкторским бюро им. Яковлева» соглашение о сотрудничестве и получила информацию о Як-141. Lockheed Martin узнали в том числе испытательные данные, что помогло разработать двигатели для собственных самолетов F-35, передает агентство Nation News.

Однако в Task and Purpose отмечают, что неверно считать F-35 прямым наследником Як-141. Эти два самолета, как пишет «Федеральное агентство новостей», обладают разными аэродинамическими профилями и системами стабилизации.