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10 мая 2018
12:13  10 мая 2018 0

Летучая приехала на Каннский фестиваль в прозрачном платье. ФОТО, ВИДЕО

Ведущая восхитила поклонников своим нарядомФОТО: Елена Летучая, Instagram

Экс-ведущая скандально известной программы «Ревизорро» Елена Летучая вместе с супругом Юрием Анашенковым прошла по красной дорожке Каннского кинофестиваля. Россиянка поддержала протест актрис Голливуда против сексуальных домогательств черным цветом наряда. Само платье при этом оказалось полупрозрачным.

Фото и видео с Каннского фестиваля Летучая выложила на своей странице в Instagram. Наряд Елены состоял из облегающего платья из прозрачного кружева, с открытыми плечами и вырезом на спине. Шею Летучей украсило массивное колье, в ушах были серьги с бриллиантами. «Красная дорожка. Канны. Спасибо моим друзьям за фееричные бриллианты», — написала она.

Как пояснила Летучая, макияж она нанесла себе самостоятельно, а драгоценные украшения арендовала в ювелирном доме. Подписчики пришли в восторг от образа ведущей. «Королева», «Ослепительна», «Прекрасная леди», «Восхищаюсь вами», «Неземная» — рассыпались они в комплиментах.

Елена Летучая стала известной благодаря программе «Ревизорро», где она проверяла чистоту и качество обслуживания в российских отелях и ресторанах. Ведущая покинула проект два года назад. Недавно она призналась, что для поднятия рейтинга в инспектируемые заведения съемочная группа подкидывала тараканов и устраивала другие скандальные ситуации. Новые ведущие «Ревизорро», по мнению Летучей, «убили шоу».

ФОТО: скриншот видео Елены Летучей, Instagram

Наталья Михалева
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