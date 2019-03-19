Скончался режиссер фильма «Весна на Заречной улице» Марлен Хуциев

Хуциев умер на 94-м году жизни Фото: kino-teatr.ru

Известный советский режиссер Марлен Хуциев скончался в возрасте 93 лет. Он умер в одной из московских клиник.

Хуциев ушел из жизни утром во вторник, 19 марта, сообщает «Пятый канал». Причина смерти пока неизвестна. 16 марта режиссер был экстренно госпитализирован с внутренним кровотечением. Хуциев находился дома, когда ему внезапно стало плохо. Режиссера доставили в больницу в полуобморочном состоянии.

Марлен Хуциев известен советским и российским телезрителям по фильмам «Весна на Заречной улице», «Гори, гори, моя звезда», «Золотой теленок», «Июльский дождь» и другим работам.