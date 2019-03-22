Появилось видео, как фура с песком раздавила такси с пассажирами в Москве

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 17:45
Размер текста
-
17
+
Все, кто находился в такси, погибли под весом грузовика и пескаФото: telegram-канал Readovka

В Москве фура, груженная песком, перевернулась и упала на такси, в котором находились водитель и пассажир. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

«На юге Москвы грузовик упал на такси и раздавил половину автомобиля», — сообщает телеканал 360. Водитель и пассажир такси погибли, заявил изданию источник.

На записи видно, что упавший грузовик полностью смял салон автомобиля. Для того, чтобы поднять грузовик и вызволить тела из машины, был вызван трактор. Относительно целой осталась только передняя часть автомобиля такси.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...