Появилось видео, как фура с песком раздавила такси с пассажирами в Москве

В Москве фура, груженная песком, перевернулась и упала на такси, в котором находились водитель и пассажир. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
«На юге Москвы грузовик упал на такси и раздавил половину автомобиля», — сообщает телеканал 360. Водитель и пассажир такси погибли, заявил изданию источник.
На записи видно, что упавший грузовик полностью смял салон автомобиля. Для того, чтобы поднять грузовик и вызволить тела из машины, был вызван трактор. Относительно целой осталась только передняя часть автомобиля такси.