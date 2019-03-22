Галкин объяснил Навальному, кто оплачивает роскошные особняки Соловьева

Галкин сказал, что Соловьев зарабатывает на рекламе Фото: Instagram/maxgalkinru

Юморист Максим Галкин ответил блогеру Алексею Навальному, который раскритиковал его мнение о высоких заработках телеведущего Владимира Соловьева. Галкин сказал, что покупки дорогостоящей недвижимости Соловьев оплачивает деньгами, заработанными от рекламе мы «России 1».

«Соловьев получает большие деньги из тех миллиардов, которую приносит реклама. Его жизнь оплачивает рынок. И он звезда, как бы это ни раздражало», — написал в Instagram Галкин. Телеведущий подчеркнул, что ни он сам, ни налогоплательщики жизнь Соловьева не оплачивают вопреки словам Навального.

Галкин подтвердил слова Навального о том, что канал коммерчески не окупается, несмотря на то, что на него ежегодно тратят 24 миллиарда рублей дотаций. Примерно те же деньги каналу приносит реклама, цену за которую определяет рейтинг, отметил юморист. Убыточным, по словам Галкина, канал могут делать низкорейтинговые программы, слишком большой штат сотрудников, высокая стоимость закупок и другие параметры.

Ранее блогер Алексей Навальный раскритиковал телеведущего Максима Галкина, который оправдал большие гонорары журналиста и ведущего телеканала «Россия 1» Владимира Соловьева. По мнению юмориста, Соловьев, который приносит телеканалу огромные рейтинги, имеет право покупать недвижимость какую и где захочет. Навальный не согласился с доводами Галкина и назвал Соловьева пропагандистом на государственном телевидении.