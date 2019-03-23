Миллионер открыл вакансию путешественника с зарплатой в 50 тысяч долларов

Миллионер зарабатывает интернет-торговлей и лекциями о том, как разбогатеть Фото: Мэттью Лепри, Instagram

«Самая крутая работа в мире»: так охарактеризовал австралийский миллионер Мэттью Лепри предложение о работе его потенциальному личному помощнику. Согласно заявлению бизнесмена, его работник будет получать 52 тысячи долларов в год: за это придется постоянно сопровождать работодателя в путешествиях и деловых поездках.

«Я ищу надежного человека, который бы помогал мне с делами, пока мы находимся в пути», — приводит РИА «Новости» слова Лепри. Нанятому им помощнику предстоит ездить вместе с ним по всему миру, помогать вести бизнес и продвигать новые проекты. Озвученные миллионером требования не слишком жесткие: это умение работать с социальными сетями и компьютером, работоспособность, пунктуальность, организационные навыки, и «готовность выйти из зоны комфорта».

Согласно данным о Лепри, бизнесмен владеет несколькими онлайн-магазинами и во время своих поездок выступает с лекциями о возможностях быстро разбогатеть. Доходы Лепри составляют ежемесячно порядка 120 тысяч долларов.