Американцы признали, что МиГ-29 лучше истребителей США

Производство МиГ-29 началось в 1982 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Советский истребитель МиГ-29 по характеристикам не уступает американским F-15 и F-16. Об этом пишет американское издание The National Interest.

«Многоцелевой истребитель МиГ-29 — маневренный и смертоносный самолет для своего времени, может стать серьезным противником для F-15 и F-16», — отмечает The National Interest. МиГ-29 по классификации НАТО относится к Fulcrum.

США закупили 20 самолетов МиГ-29 у Молдавии в 1997 году. Американские истребители превосходили советский только по показателю авионики. По другим техническим характеристикам МиГ-29 признали лучше американских.

Ранее то же издание писало, что российский истребитель Су-35С не уступает по производительности своему преемнику, новейшему Су-57, напоминает «Утро.ру». Истребитель Су-57, который рассматривается Минобороны России как долгосрочная инвестиция, американское издание сравнило с американским F-35. В сравнении со своим конкурентом из США Су-57 оказался быстрее и маневреннее.