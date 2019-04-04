Студентки физико-математического факультета Киевского политехнического института снялись в эротической фотосессии в стиле БДСМ для конкурса красоты «Мисс физмат КПИ-2019». На провокационных снимках девушки позируют в нижнем белье и с плетками в руках.
Как рассказали сами ученицы, своими фотографиями в БДСМ-нарядах они хотели привлечь внимание к конкурсу. Студентки опубликовали получившиеся кадры на странице студсовета физмата в Instagram, передает телеканал 360. Позднее организаторы конкурса красоты, заметив возникший резонанс, удалили фотографии.
Как рассказала одна из студенток, своей фотосессией девушки хотели «доказать, что если девушка красивая, то она необязательно глупая». По ее словам, физико-математический факультет является одним из самых строгих в университете, а большинство студенток физмата — «скромные и замкнутые в себе девочки».