В подмосковном городе Реутов маршрутка влетела в здание детского сада. Это могло произойти из-за того, что у автобуса отказали тормоза.
«Маршрутка протаранила забор и врезалась в здание детского сада № 9 на проспекте Мира в Реутове», — пишет сайт «Подмосковье сегодня». Местные жители рассказали изданию, что инцидент произошел во время тихого часа, когда все воспитанники были внутри здания. «У детей был тихий час, они не поняли, в чем дело. Воспитатели говорят, удар был очень громкий», — рассказали очевидцы.
В аварии никто не пострадал. В маршрутке во время столкновения пассажиров не было. Водитель за помощью к врачам не обращался. По предварительным данным, авария могла произойти из-за отказа тормозов у маршрутки.