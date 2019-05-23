В Подмосковье маршрутка протаранила детский сад. ФОТО

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 21:35
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Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, школьный автобус, осторожно дети, автобус, дети
Автобус снес забор и влетел в здание подмосковного детсадаФото: Илья Московец © URA.RU

В подмосковном городе Реутов маршрутка влетела в здание детского сада. Это могло произойти из-за того, что у автобуса отказали тормоза.

«Маршрутка протаранила забор и врезалась в здание детского сада № 9 на проспекте Мира в Реутове», — пишет сайт «Подмосковье сегодня». Местные жители рассказали изданию, что инцидент произошел во время тихого часа, когда все воспитанники были внутри здания. «У детей был тихий час, они не поняли, в чем дело. Воспитатели говорят, удар был очень громкий», — рассказали очевидцы.

В аварии никто не пострадал. В маршрутке во время столкновения пассажиров не было. Водитель за помощью к врачам не обращался. По предварительным данным, авария могла произойти из-за отказа тормозов у маршрутки.

Автобус снес забор и врезался в здание детского сада.
Фото: сайт «Подмосковье сегодня»

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© Служба новостей «URA.RU»
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