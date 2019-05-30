Россияне предложили лишить Онищенко зарплаты за совет жить впроголодь

Идею Геннадия Онищенко не поддержали жители страны Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Интернет-пользователи раскритиковали депутата Госдумы, экс-главного санитарного врача Геннадия Онищенко, посоветовавшего пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь». Идея насторожила и возмутила россиян.

«А почему он не советует жить чуть впроголодь нашим олигархам, чиновникам?» — поинтересовалась Ignatova Irina.‏ «А бред у него с голодухи или от психиатрического заболевания?» — спросила tayga_102 в Twitter. «Значит, надо пояса еще туже затянуть. А дырочек-то уже не осталось», — заметила poteryashka2007. «Пенсионеры и так живут впроголодь. Смотришь, как бабулечки покупают самые дешевые продукты, сердце кровью обливается», — написала paramonowa2010. «Предлагаю Онищенко не платить совсем зарплату», — прокомментировал AnzuaMr.

Ранее бывший глава Роспотребнадзора ранее посоветовал пожилым россиянам заниматься физическими нагрузками и жить «чуть-чуть впроголодь». По мнению Онищенко, это поможет улучшить обменные процессы в организме и избавиться от лишнего веса, напоминает деловая газета «Взгляд».