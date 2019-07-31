СМИ узнали, сколько миллионов заработал Алибасов на шоу

Слухи о многомиллионном состоянии музыкального продюсера Бари Алибасова не соответствуют действительности. Журналисты выяснили, что Алибасов получает небольшие гонорары, а основной заработок ему приносит пиар.
«Согласно справке о доходах, в сентябре 2018 года Алибасов получил около 115 тысяч рублей, в октябре — в два раза меньше, в ноябре доход вырос до 1,7 миллиона рублей. Деньги были переведены на счет АО „Телекомпания НТВ“. Именно в тот период вышел фильм, посвященный свадьбе Алибасова. Всего за четыре месяца прошлого года продюсеру удалось заработать около 3,5 миллиона рублей без налоговых отчислений», — сообщается в расследовании «Комсомольской правды».
У Бари Алибасова есть завещание, согласно которому квартиры должны достаться сыну, земельный участок — супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной, авторские права — участникам группы «На-На» Жеребкину и Политову. Все заработанные средства Алибасов вложил в недвижимость.
Ранее, 4 июня, музыкальный продюсер Бари Алибасов был доставлен в одну из московских больниц после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, напоминает портал «Дни.ру». Медики диагностировали у артиста сильнейшие ожоги пищевода и дыхательных путей. Продюсер провел несколько дней в состоянии медикаментозного сна, после чего пошел на поправку. 17 июня шоумена выписали из больницы. Впоследствии Бари Алибасова разоблачили на «Первом канале» в программе «На самом деле». Детектор лжи показал, что продюсер сам инсценировал свое отравление ради пиара и заработка.