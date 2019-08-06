В России «рассекретили» способности нового истребителя «Супер Сухой»

Новые истребители «Сухого» поступят на вооружение в ближайшие полтора года Фото: CC BY-SA 2.0, Dmitry Terekhov, Wikimedia Commons

Модернизированный истребитель «Супер Сухой» оснастили новым двигателем, с помощью которого он сможет зависать в воздухе, как вертолет. Об этом газете «Известия» рассказал источник в Минобороны России.

Истребитель получил современный двигатель АЛ-41Ф1С, которым оснащены сверхманевренные Су-35. «Благодаря такому двигателю самолет способен выполнять сложнейшие фигуры пилотажа», — пишет издание. Также в «Супер Сухой» поставили новые радары. С их помощью истребитель станет более маневренным в бою.

Минобороны уже сделало заказ на первую партию самолетов, уточняет агентство Nation News. Машины поступят на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России до конца 2021 года. Примерно в это же время компания «Сухой» планирует начать массовые поставки истребителей.