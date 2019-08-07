Выяснилось, почему россияне не работают

Большинство россиян покинули прошлое место работы по собственному желанию или из-за сокращения. Такими данными располагает Росстат.
«Согласно информации за первый квартал 2019 года, среди безработных, имеющих опыт работы (76% от общего числа), 16,1% оставили прежнее место работы в связи с сокращением штатов, ликвидацией предприятия или собственного дела», — делится данными ведомства RT. При этом согласно статистике, 26,6% уволились по собственному желанию.
6% россиян оставили прежнее место работы из-за того, что закончился срочный договор или договор гражданско-правового характера. Кроме того, 0,3% не работают из-за увольнения из Вооруженных сил. Чуть более четверти россиян (26,8%) сослались на иные причины.
В конце прошлого года стало известно, что число безработных в России может превысить 1 млн, сообщала «Национальная служба новостей». На тот момент только официально зарегистрированных безработных в России было 800 тысяч, уточнял телеканал 360.