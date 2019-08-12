В ПФР рассказали, как учеба влияет на пенсию

Учеба в вузах не засчитывается в пенсионный стаж Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В пенсионный стаж включаются лишь периоды, когда за работника уплачивались взносы в ПФР. Поэтому время получения среднего, среднего специального или высшего образования при начислении пенсий не учитывается, рассказали журналистам в пенсионном фонде.

Данное положение не распространяется на случаи, когда учеба совмещалась с официальной трудовой деятельностью, которая подразумевает отчисления в ПФР. «Если подготовка к профессиональной деятельности совмещалась с трудовой деятельностью, то время такой работы может быть учтено при исчислении страхового стажа, — приводит разъяснение специалистов «Российская газета».

В случае возникновения разногласий при начислении пенсии доказательством могут служить записи в трудовой книжке. Если по какой-то причине трудовая книжка не оформлялась (например, в период прохождения производственной практики), то необходима справка от организации, в которую был трудоустроен гражданин.

Другие формы обучения, когда отчисления в ПФР не производились, также не входят в стаж. «Ученичество» на производственных предприятиях подразумевает заключение не трудового договора, а договора на профессиональное обучение, поэтому взносы в ПФР предприятие за таких работников также не выплачивает.

Ранее сообщалось, что с 1 августа были проиндексированы выплаты работающим пенсионерам. Изменения коснулись только тех граждан, чьи работодатели выплачивали пенсионные и страховые взносы в прошлом году, напоминает «Национальная служба новостей»