Россияне стали жить дольше

Продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,7 года. Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
«За первое полугодие продолжительность жизни составила 73,7 года», — передает слова министра ТАСС. За аналогичный период 2018 года показатель составлял 73 года.
По словам главы Минздрава, средняя продолжительность жизни женщин при этом составила 78,5 года. Скворцова отметила, что за полгода в России также значительно снизилось число смертей — на 28,4 тысячи человек.
Россия также вошла в число стран с самыми низкими показателями младенческой смертности, передает деловое издание «ВЗГЛЯД». По словам Скворцовой, такого показателя в государстве планировалось достичь лишь к 2023 году. «Мы входим в короткий перечень лучших стран мира по показателям материнской и младенческой смертности», — сказала она.
Нацпроект «Здравоохранение» разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина 2018 года. Согласно указу, к 2024 году средняя продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет, к 2030 году — 80 лет.