В Кузбассе детский сад закрыли из-за радиоактивного газа

В Кузбассе по решению суда на месяц приостановили работу детского сада №9 «Аленка» из-за повышенной концентрации газа радона. Роспотребнадзор обнаружил повышенное содержание газа в некоторых помещениях детсада.
«Установленные нарушения представляют собой угрозу здоровью детей и работников учреждения», — пояснили в пресс-службе городского суда. Работа детского сада приостановлена на 30 суток, начиная с 28 августа, добавляет Vse42.Ru.
Сотрудники Роспотребнадзора в августе проверили детский сад и обнаружили повышенную концентрацию газа радона в некоторых помещениях. Предельно допустимая концентрация газа — 200 Бк/м3. В спальне специалисты зафиксировали превышение нормы в четыре раза.
Радон — радиоактивный газ, продуты распада которого могут навредить здоровью человека. В частности, они могут привести к раку легких.