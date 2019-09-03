В Кузбассе детский сад закрыли из-за радиоактивного газа

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Детский сад не будет работать целый месяцФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кузбассе по решению суда на месяц приостановили работу детского сада №9 «Аленка» из-за повышенной концентрации газа радона. Роспотребнадзор обнаружил повышенное содержание газа в некоторых помещениях детсада.

«Установленные нарушения представляют собой угрозу здоровью детей и работников учреждения», — пояснили в пресс-службе городского суда. Работа детского сада приостановлена на 30 суток, начиная с 28 августа, добавляет Vse42.Ru.

Сотрудники Роспотребнадзора в августе проверили детский сад и обнаружили повышенную концентрацию газа радона в некоторых помещениях. Предельно допустимая концентрация газа — 200 Бк/м3. В спальне специалисты зафиксировали превышение нормы в четыре раза.

Радон — радиоактивный газ, продуты распада которого могут навредить здоровью человека. В частности, они могут привести к раку легких.

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