Россияне устроили битву из-за одежды по рублю. ФОТО, ВИДЕО

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ТЦ Bolshoy. Екатеринбург, скидки, sale, одежда
Акция привлекла десятки людейФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В торговом центре Владикавказа произошла давка из-за акции магазина «все вещи по рублю». Видео очевидцев опубликовано в Instagram.

«Давка произошла во время распродажи в торговом центре, пострадавших нет. Мы настоятельно рекомендуем при проведении подобных масштабных мероприятий думать о безопасности людей и организовывать порядок на площадках проведения», — передает ТАСС слова главы пресс-службы администрации местного самоуправления города Дзерассы Дзестеловой.

На кадрах видно, как десятки людей, стараясь успеть, хватают вещи с прилавков. Некоторые при этом падают на пол. В instagram-аккаунте магазина руководство анонсировало, что акция пройдет с 4 по 6 сентября, но позже бизнесмены сообщили, что 6 сентября мероприятие проходить не будет.

Штрих-код акционной вещи
Фото: club23.vld, Instagram

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