Акция привлекла десятки людей
В торговом центре Владикавказа произошла давка из-за акции магазина «все вещи по рублю». Видео очевидцев опубликовано в Instagram.
«Давка произошла во время распродажи в торговом центре, пострадавших нет. Мы настоятельно рекомендуем при проведении подобных масштабных мероприятий думать о безопасности людей и организовывать порядок на площадках проведения», — передает ТАСС слова главы пресс-службы администрации местного самоуправления города Дзерассы Дзестеловой.
На кадрах видно, как десятки людей, стараясь успеть, хватают вещи с прилавков. Некоторые при этом падают на пол. В instagram-аккаунте магазина руководство анонсировало, что акция пройдет с 4 по 6 сентября, но позже бизнесмены сообщили, что 6 сентября мероприятие проходить не будет.
Штрих-код акционной вещи