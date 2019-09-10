Более 85% россиян недовольны своей зарплатой

Из 16 тысяч опрошенных 86% заявили, что их не устраивает зарплата Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Большая часть россиян недовольна своей зарплатой. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру».

Опрос проводился во всех регионах России среди 16 тысяч человек старше 18 лет. «Своей зарплатой недовольно подавляющее большинство россиян — 86%», — говорится в исследовании. Устраивает зарплата только 4% опрошенных. При этом 76% работников заявили, что готовы работать больше, если оплата их труда повысится. Не готовы трудиться больше 14% респондентов.

По данным Росстата, средняя зарплата в России во втором квартале 2019 года составляет 49,3 тысячи рублей. Ранее выяснилось, что россияне в среднем считают зарплату в 66 тысяч рублей справедливой, напоминает «Национальная служба новостей».