Минстрой предупредили о возможном банкротстве молочных заводов

Представители молочной отрасли не знают о новых нормах или не успевают подготовить к ним документы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») считает, что многие молочные предприятия могут обанкротиться в ближайшем будущем. По мнению союза, это «неизбежно произойдет», если не будут изменены сроки прекращения действия предварительных санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Срок истекает в конце этого года, однако, как считают представители отрасли, к этому моменту большинство представителей рынка не успеют установить новые СЗЗ. «Из 120 компаний, входящих в „Союзмолоко“, только у двух предприятий такие зоны утверждены Роспотребнадзором», — цитирует газета « Коммерсант» гендиректора «Союзмолоко» Артема Белова.

Топ-менеджер компании отмечает, что во многих предприятиях СЗЗ отсутствуют, что связано с долгим процессом сбора документов. Кроме того, Белов указывает на то, что многие компании не в курсе тех норм, которые вступают в силу с 1 января 2020 года.

В «Союзмолоко» отмечают, что с нового года, когда прекратят существовать предварительные СЗЗ, перестанут действовать и ограничения на жилую застройку. По итогу представители молочной отрасли будут вынуждены возмещать убытки промышленникам, которые уже начали строить новые здания на этих местах. Вся эта ситуация в дальнейшем приведет к банкротству предприятий.

Изменить ситуацию способен Минстрой. Представители союза обратились туда с просьбой решить вопрос с помощью переноса сроков, касающихся предварительных СЗЗ.