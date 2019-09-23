После интервью Шойгу Кудрин назвал военные расходы не «раздутыми», а «разумными»

Почитал СМИ и удивился. Президент уже привёл расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель - эффективность.https://t.co/9FuLT1G5SG pic.twitter.com/W8AP2Dd5Ro