После интервью Шойгу Кудрин назвал военные расходы не «раздутыми», а «разумными»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, неоднократно выступавший за сокращение военного бюджета, заявил, что они уже приведены к разумной величине. Это произошло через несколько часов после интервью министра обороны Сергея Шойгу, в котором он назвал позицию об избыточных расходах надуманными «стенаниями».
«Президент уже привел расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель — эффективность», — написал Кудрин в Twitter вскоре после заявления Шойгу.
В качестве доказательства изменения ситуации руководитель Счетной палаты приложил к своему посту график, на котором показано, что расходы на оборону в прошлом году составили 2,7% от ВВП, упав за два года с 4,4%. Чуть позже в другом посте в Twitter Кудрин уточнил, что тот уровень, на котором сейчас находится показатель, «даже ниже, чем предполагалось в рекомендациях ЦСР [Центра стратегических разработок].
Ранее Алексей Кудрин не раз призывал сократить военный бюджет. К примеру, в 2012 году глава Счетной палаты предлагал перенаправить 0,4% трат на нацбезопасность и 0,5% на оборону в пользу здравоохранения, образования и строительства дорог. Годом позже Кудрин разработал систему бюджетного маневра для роста ВВП, который предполагал сокращение расходов Минобороны на 1%.
Сергей Шойгу с таким мнением не согласился, назвав его «надуманным». Министр обороны также призвал «бояться не больших расходов, а маленьких доходов».
Почитал СМИ и удивился. Президент уже привёл расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель - эффективность.https://t.co/9FuLT1G5SG pic.twitter.com/W8AP2Dd5Ro— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 22 сентября 2019 г.